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Lezzeti ile ünlü içli köfte nasıl yapılır?

Eskilerden günümüzde kadar ulaşan içli köfte oldukça sevilen bir yemektir. Yapılışı zahmetli olsa da yemesi de bir o kadar lezzetlidir. İçli köfte nasıl yapılır? Sorusu çok fazla araştırılırken güzel bir tarif paylaştık.

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2019 Perşembe 15:49
Lezzeti ile ünlü içli köfte nasıl yapılır?

Eskilerden günümüzde kadar ulaşan içli köfte oldukça sevilen bir yemektir. Yapılışı zahmetli olsa da yemesi de bir o kadar lezzetlidir. İçli köfte nasıl yapılır? Sorusu çok fazla araştırılırken güzel bir tarif paylaştık.

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Lezzeti ile ünlü içli köfte nasıl yapılır?

Yörelere göre kullanılan malzemeler ve yapılışı farklılık gösteren içli köfte, hemen hemen herkes tarafından beğenilir. Kimisi içli köfteyi kızartırken kimisi de haşlayarak pişirmeyi tercih eder.

Lezzeti ile ünlü içli köfte nasıl yapılır?

Arapların "kıbbe" dediği bu yemek, aslen Araplar'ın yemek kültüründen İstanbul mutfağına girmiş. Sarayda sevilerek tüketilmiş, bu sayede 19. yüzyıldan günümüze kadar ulaşmıştır. Yapımı maharet isteyen bu yemek, halk mutfağında kuyruk ve sade yağ kullanılarak pişirilmiştir.

Lezzeti ile ünlü içli köfte nasıl yapılır?

Yapımı zor ama yemesi hoş olan bu köfte, arzuya göre haşlanarak veya kızartılarak yapılır. Eğer köfte yerince yoğrulmamış ve yapımına özen gösterilmemişse, suda haşlanırken açılır ve dağılır.

Lezzeti ile ünlü içli köfte nasıl yapılır?

Kızartma olarak yapılması belki de dağılmasını engellemek amacıyla ve biraz da tembellik olması açısından çıkmış olabilir. İçine sarımsak, nane, çeşitli baharatlar, et ve bol kuru soğanla yapılan içten konur, bazı yörelerde et yerine pirinç konarak da yapılır.

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