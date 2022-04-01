Lezzeti ile ünlü içli köfte nasıl yapılır?

Kızartma olarak yapılması belki de dağılmasını engellemek amacıyla ve biraz da tembellik olması açısından çıkmış olabilir. İçine sarımsak, nane, çeşitli baharatlar, et ve bol kuru soğanla yapılan içten konur, bazı yörelerde et yerine pirinç konarak da yapılır.