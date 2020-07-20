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Lezzetiyle meşhur karnabahar kızarması tarifi

Sağlık için birçok faydası bulunan karnabahar, pek çok farklı şekilde pişirilip tüketilmektedir. Özellikle kızartması çok sevilir, üzerine sarımsaklı yoğurtlu sos ile çok daha leziz olur. Peki karnabahar kızarması nasıl pişirilir?

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:25
Lezzetiyle meşhur karnabahar kızarması tarifi

Sağlık için birçok faydası bulunan karnabahar, pek çok farklı şekilde pişirilip tüketilmektedir. Özellikle kızartması çok sevilir, üzerine sarımsaklı yoğurtlu sos ile çok daha leziz olur. Peki karnabahar kızarması nasıl pişirilir?

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Lezzetiyle meşhur karnabahar kızarması tarifi

Hem lezzetli hem de yararlı olan karnabaharın kızartmasını hazırlamak oldukça kolaydır. Birçok hastalık üzerinde de olumlu etkileri bulunan karnabahar kızartmasının pratik tarifini sizler için derledik.

Lezzetiyle meşhur karnabahar kızarması tarifi

İstanbul halkının beslenmesinde geniş yeri olan sebze ve meyveler, mevsiminde hem bol hem de ucuz olmuştur. Devlet bu ürünlerden az vergi alarak yoksul kesimin bolca tüketmesini sağlamış, bunun için de sıkı bir denetim sistemi getirmiştir.

Lezzetiyle meşhur karnabahar kızarması tarifi

İstanbul'da birçok bostanda yetiştirilip sevilerek tüketilen karnabahardan musakka, bastı, mücver, kızartma, yoğurtlu veya zeytinyağlı salata, kıymalı yemek ve turşu yapılmıştır.

Lezzetiyle meşhur karnabahar kızarması tarifi

Çeşitli vitamin ve mineraller içeren karnabaharın, bağırsakları rahatlattığı, sinirleri kuvvetlendirdiği, zihni dinlendirdiği, idrar söktürdüğü, romatizmaya ve şeker hastalığına iyi geldiği, kalp rahatsızlığı olanları rahatlattığı bilinmektedir.

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