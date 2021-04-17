Lezzetiyle meşhur karnabahar kızarması tarifi! Karnabahar nasıl yapılır?

Sağlık için birçok faydası bulunan karnabahar, pek çok farklı şekilde pişirilip tüketilmektedir. Özellikle kızartması çok sevilir, üzerine sarımsaklı yoğurtlu sos ile çok daha leziz olur. Peki karnabahar kızarması nasıl pişirilir?