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Haberler Galeri Limon diyeti ile 5 günde 3 kilo vermek mümkün!

Limon diyeti ile 5 günde 3 kilo vermek mümkün!

Tam bir şifa deposu olan limonun faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle zayıflamak isteyenler tarafından sıklıkla tercih edilen limonun kilo vermedeki etkisi de inanılmaz. Peki limon diyeti nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 10:36
Limon diyeti ile 5 günde 3 kilo vermek mümkün!

Limon diyeti 5 gün uygulanan bir beslenme modeli. Düzenli ve doğru bir şekilde uygulandığında 5 gün içinde 3 kilo verdirdiği iddia ediliyor.

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Limon diyeti ile 5 günde 3 kilo vermek mümkün!

Diyet boyunca vücutta biriken toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını, metabolizma hızının yükselmesini ve bağırsakların sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğu söyleniyor.

Limon diyeti ile 5 günde 3 kilo vermek mümkün!

Ancak uyarıyı yapmadan geçmeyelim; herhangi sağlık probleminiz ya da alerjik durumunuz varsa diyete başlamadan önce muhakkak bir uzmana danışın... Diyet boyunca günde 2 litre su içmeyi ve yürüyüş yapmayı atlamayın.

Limon diyeti ile 5 günde 3 kilo vermek mümkün!

BİR GÜNLÜK LİMON DİYETİ

Kahvaltıdan 30 dakika önce: Bir bardak ılık limonlu su
Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta, dilediğiniz kadar yeşillik, 5 adet zeytin ve 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir bardak şekersiz limonata
Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt ve bir avuç ceviz ya da fındık

Limon diyeti ile 5 günde 3 kilo vermek mümkün!

Ara öğün: Bir bardak ılık limonlu su
Akşam: Bir porsiyon ızgara tavuk/balık/kırmızı et, dilediğiniz kadar zeytinyağlı salata
Yatmadan önce: Bir bardak ılık limonlu su

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