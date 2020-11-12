Limon diyeti ile 5 günde 3 kilo vermek mümkün!

BİR GÜNLÜK LİMON DİYETİ

Kahvaltıdan 30 dakika önce: Bir bardak ılık limonlu su

Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta, dilediğiniz kadar yeşillik, 5 adet zeytin ve 1 dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir bardak şekersiz limonata

Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt ve bir avuç ceviz ya da fındık

