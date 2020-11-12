Limon diyeti ile 5 günde 3 kilo vermek mümkün!

Tam bir şifa deposu olan limonun faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle zayıflamak isteyenler tarafından sıklıkla tercih edilen limonun kilo vermedeki etkisi de inanılmaz. Peki limon diyeti nasıl yapılır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 10:36
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Limon diyeti 5 gün uygulanan bir beslenme modeli. Düzenli ve doğru bir şekilde uygulandığında 5 gün içinde 3 kilo verdirdiği iddia ediliyor.
Diyet boyunca vücutta biriken toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını, metabolizma hızının yükselmesini ve bağırsakların sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğu söyleniyor.
Ancak uyarıyı yapmadan geçmeyelim; herhangi sağlık probleminiz ya da alerjik durumunuz varsa diyete başlamadan önce muhakkak bir uzmana danışın... Diyet boyunca günde 2 litre su içmeyi ve yürüyüş yapmayı atlamayın.
BİR GÜNLÜK LİMON DİYETİ
Kahvaltıdan 30 dakika önce: Bir bardak ılık limonlu su Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta, dilediğiniz kadar yeşillik, 5 adet zeytin ve 1 dilim kepek ekmeği Ara öğün: Bir bardak şekersiz limonata Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt ve bir avuç ceviz ya da fındık
Ara öğün: Bir bardak ılık limonlu su Akşam: Bir porsiyon ızgara tavuk/balık/kırmızı et, dilediğiniz kadar zeytinyağlı salata Yatmadan önce: Bir bardak ılık limonlu su