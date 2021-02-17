Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

LİMON

Turunçgiller ailesinin bir üyesi olan limonun kökeni tam olarak bilinmemektedir. Anavatanı olarak Doğu Himalaya olduğunu söylenen limon, ılıman iklime sahip ülkelerde rahatlıkla yetişebilmektedir. Kışın yapraklarını dökmeyen, küçük boydaki ağaçları ile ülkemizde de çok sevilen limon, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde nerdeyse her evin bahçesinde bulunmaktadır. Limonu daha çok suyu için çay, çorba, salata gibi yemeklerimizde kullanıyoruz. Ayrıca kabuğunun da yemeklere ve tatlılara tat vermesi için kullandığı görülür. Peki limonun içeriğinde neler vardır?