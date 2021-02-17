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Haberler Galeri Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

Tam bir şifa kaynağı olan limonun faydaları saymakla bitmiyor. Genelde zayıflama ve soğuk algınlığı için kullanılan limonun sağlığa pek çok olumlu katkısı bulunuyor. Peki limon hangi hastalıklara iyi geliyor? Limon, diş sağlığı için ne kadar önemli? İşte limonun faydaları...

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:58 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 01:00
Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

Çayımıza, çorbamıza ve salatalarımıza bolca sıktığımız limon, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, zayıflamaya yardımcı olması, yorgunluğu gidermesi gibi birçok özelliği ile sağlımıza çok faydalıdır.

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Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

Limon, doğal bir antibiyotiktir. Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklarda limonun faydalarından bolca yararlanırız. Fakat limonun faydaları bununla sınırlı değildir.

Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

İçerdiği mineraller, vitaminler ve kimyasallarla birçok hastalığa iyi gelmektedir. Anti-kanserojen olan limon, cilde, saçlara, mide rahatsızlıklarına, kabızlığa ve boğaz enfeksiyonlarında doğal ilaç etkisiz yapar.

Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

LİMON
Turunçgiller ailesinin bir üyesi olan limonun kökeni tam olarak bilinmemektedir. Anavatanı olarak Doğu Himalaya olduğunu söylenen limon, ılıman iklime sahip ülkelerde rahatlıkla yetişebilmektedir. Kışın yapraklarını dökmeyen, küçük boydaki ağaçları ile ülkemizde de çok sevilen limon, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde nerdeyse her evin bahçesinde bulunmaktadır. Limonu daha çok suyu için çay, çorba, salata gibi yemeklerimizde kullanıyoruz. Ayrıca kabuğunun da yemeklere ve tatlılara tat vermesi için kullandığı görülür. Peki limonun içeriğinde neler vardır?

Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

LİMONUN İÇERİĞİ VE BESİN DEĞERİ
Limon, yüksek miktarda C vitamini, potasyum, magnezyum, folik asit ve lif içerir. Diğer turunçgiller gibi limon da güçlü bir antioksidan olan flavonoid içerir. Flavonoid ise, bitkisel kökenli olup sitrin, bioflavonoid ve P vitamini olarak adlandırılan, bitkilere sarı, turuncu, kırmızı gibi renkleri veren ve insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten bitkisel besin maddesi grubunun genel adıdır. Bu önemli madde hücre yenilenmesi, damar sağlığını koruması ve kanser hücrelerinin oluşumunu önleme gibi özellikleri vardır. Orta boy bir adet limonun içeriği şöyledir;

Karbonhidrat (g) 8.73

Protein (g) 0.44

Yağ (g) 0.36

Lif (g) 1.41

Kolesterol (mg) 0

Sodyum (mg) 3

Potasyum (mg) 157

Kalsiyum (mg) 34

Vitamin A (iu) 3

Vitamin C (mg) 44.1

Demir 0.11

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