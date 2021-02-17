Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

LİMONUN İÇERİĞİ VE BESİN DEĞERİ
Limon, yüksek miktarda C vitamini, potasyum, magnezyum, folik asit ve lif içerir. Diğer turunçgiller gibi limon da güçlü bir antioksidan olan flavonoid içerir. Flavonoid ise, bitkisel kökenli olup sitrin, bioflavonoid ve P vitamini olarak adlandırılan, bitkilere sarı, turuncu, kırmızı gibi renkleri veren ve insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten bitkisel besin maddesi grubunun genel adıdır. Bu önemli madde hücre yenilenmesi, damar sağlığını koruması ve kanser hücrelerinin oluşumunu önleme gibi özellikleri vardır. Orta boy bir adet limonun içeriği şöyledir;
Karbonhidrat (g) 8.73
Protein (g) 0.44
Yağ (g) 0.36
Lif (g) 1.41
Kolesterol (mg) 0
Sodyum (mg) 3
Potasyum (mg) 157
Kalsiyum (mg) 34
Vitamin A (iu) 3
Vitamin C (mg) 44.1
Demir 0.11