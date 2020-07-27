  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Limon kabuklarını sakın atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız

Limon kabuklarını sakın atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız

Özellikle salataların vazgeçilmezi olan limon içeriğindekiler ile tam bir şifa deposu. Zayıflamaya yardımcı olması ile de oldukça tercih edilen limonun kabuklarının da kullanım alanı oldukça geniş. İşte limon kabuğunun faydaları...

Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:03 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:11
Limon kabuklarını sakın atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız

Limon ve portakal kabuklarını çöpe atıyorsanız bir daha düşünün. Çünkü bu meyvelerin kendileri kadar kabukları da yararlı. İşte limon ve portakal kabuğundan yararlanma yöntemleri.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Limon kabuklarını sakın atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız

Portakal ve limonun kabuklarını atıyorsanız sakın atmayın. Onlardan farklı şekillerde yararlanabilirsiniz.

Limon kabuklarını sakın atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız

işte limon ve portakal kabuğundan faydalanmanın yolları:

Limonlu el kremi yapın. Limon kabuklarını küçük küçük doğrayın ve içine biraz zeytin yağı katın. Bu karışımı blenderdan pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar geçirin. Oluşan bu karışımı cam bir kabın içine alın ve dondurun. İşte kuruyan ve çatlayan elleriniz için güzel bir krem.

Limon kabuklarını sakın atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız

Kurabiye ve keklerde kullanın.

Portakal ve limon kabuğunun kendine has hoş bir aroması vardır. Bu aroma kek ve kurabiyelerde lezzetli bir tat bırakır. Bunların kabuklarını rendeleyerek kurabiye ve kek yaparken kullanabilirsiniz. Güçlü saçlar için limon ve portakal kabuğu

Limon kabuklarını sakın atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız

Limon ve portakal kabuklarını saç diplerinizi rahatlıkla sürebilirsiniz. Özellikle kuru saçlar için bu kabuklar doğal bir nemlendirici olacaktır.

Limon kabuklarını sakın atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Survivor Aycan'dan şok eden açıklama: O hoca varken milli takıma çağırsalar bile gitmem!
Survivor Aycan'dan şok eden açıklama: O hoca varken milli takıma çağırsalar bile gitmem!
  • SON DAKİKA