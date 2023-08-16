Limon kabuklarını sakın atmayın! Faydalarına inanamayacaksınız

İşte limon ve portakal kabuğundan faydalanmanın yolları:

Limonlu el kremi yapın. Limon kabuklarını küçük küçük doğrayın ve içine biraz zeytin yağı katın. Bu karışımı blenderdan pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar geçirin. Oluşan bu karışımı cam bir kabın içine alın ve dondurun. İşte kuruyan ve çatlayan elleriniz için güzel bir krem.