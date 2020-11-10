Limonlu suyun bir faydası daha ortaya çıktı!

Özellikle kilo vermek isteyenler tarafından daha sık tercih edilen limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor. Kimisi tarafından tadı beğenilmediği için tercih edilmeyen limonlu su tam bir şifa kaynağı. İşte limonlu suyun bilinmeyen faydaları...
Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 15:31Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 15:33
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Limonlu suyun faydaları arasında, böbrek taşı ve karaciğer için yaptıkları kesinlikle gözardı edilemez. İşte Limonlu su içmenin faydaları nelerdir sorusunun cevapları.
Boğaz ağrısı: Ilık limonlu su içmek boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı olur.
Kalori alımını azaltır: Limonlu su, şeker oranı yüksek meyve sularına ve içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir.
Böbrek taşı: Limonlu suyun en temel faydalarından birisi böbrek taşına iyi gelmesi ve onu önlemesi özelliğidir. Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok fazla rahatsızlık vermeden atılır. Ancak bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır.
Sağlıklı karaciğer için faydalıdır: Limonlu suyu içmek karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirmede yardımcı olur. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede de yardımcı olur.