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Haberler Galeri Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...

Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...

Günlük hayatın koşturması içinde ev ve mutfak işleri zaman zaman zorlayabiliyor. Ancak bazı yöntemlerle günlük işleri daha kolay hale getirebilmek mümkün. Örneğin, limonu mikrodalgada 15-20 saniye boyunca ısıtırsanız sonuçlarına inanamayacaksınız.

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 16:16
Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...

İşte gündelik hayatı kolaylaştıracak en pratik çözümler...

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Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...

Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.

Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...

Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.

Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...

Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.

Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...

Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.

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