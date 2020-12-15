Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...

Günlük hayatın koşturması içinde ev ve mutfak işleri zaman zaman zorlayabiliyor. Ancak bazı yöntemlerle günlük işleri daha kolay hale getirebilmek mümkün. Örneğin, limonu mikrodalgada 15-20 saniye boyunca ısıtırsanız sonuçlarına inanamayacaksınız.
Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 16:16
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İşte gündelik hayatı kolaylaştıracak en pratik çözümler...
Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.
Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.
Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.
Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.