Lise öğrencilerinin buluşu, orman yangınlarına dur diyecek

"ORMAN YANGINI TEHLİKESİ ORTADAN KALKABİLİR"

Okul Müdürü Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, öğrencileri tarafından hazırlanan projenin önemine değinerek şöyle konuştu:

"Hatay orman yangınlarında o dönemde de canımız çok yanmıştı. Öğrencilerimiz "Otonom" yangın söndürme sistemi geliştirdiler. Projemiz yarışmalarda Konya Bölge finaline kadar çıktı. Yakın zamanda yaşanan bu orman yangınları bizi üzdü. Biz bu projemizi biraz daha geliştirdik. Çok az bir enerji ihtiyacı duyan yüksek rakımlarda oluşturulacak orman havuzlarından beslenmek suretiyle termal detektörlerle yangında anında müdahale edip söndürme ve soğutma çalışması yapıyor. Orman yangınlarının önüne geçecek bir proje olabilir. Bu sistem ile orman köylerinin etrafı tamamen çevrildiği zaman ortadan kalkabilir bu yangın tehlikesi."