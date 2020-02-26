Liseli üç kızın 6 günlük kaçışı son buldu! Mutlu haberi aileye Müge Anlı verdi

Kızların sağ salim bulunmasıyla herkes rahat bir nefes aldı müjdeli haberi endişeli annelere Müge Anlı verdi. Anneler ise ihbarda bulunan tüm izleyicilere teşekkür etti. Kayıp kızları bulan izleyici Fazıl Yavaş'ı ise Müge Anlı İzmir'den stüdyoya canlı yayına davet ederek teşekkür etmek için kendisine çiçek takdim etti.