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Haberler Galeri Lüks kruvaziyer "Blue Sapphire" kışı Marmaris'te geçirecek

Lüks kruvaziyer "Blue Sapphire" kışı Marmaris'te geçirecek

Saint Kitts ve Nevis bayraklı "Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine demir attı. 37 bin grostonluk geminin, sezon hazırlıklarını da burada yapacağı öğrenildi.

AA

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2023 Çarşamba 13:06 Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2023 Çarşamba 13:10

Lüks kruvaziyer Blue Sapphire kışı Marmaris’te geçirecek

Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, kış aylarını Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçirecek.

Antalya Limanı'ndan gelen 200 metre uzunluğundaki Saint Kitts ve Nevis bayraklı yolcu gemisi, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

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Lüks kruvaziyer Blue Sapphire kışı Marmaris’te geçirecek

Limanda bütün kış boyunca kalması planlanan 37 bin grostonluk geminin, sezon hazırlıklarını da burada yapacağı öğrenildi.

Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" hala Albatros Marina'da demirli bulunuyor.

Lüks kruvaziyer Blue Sapphire kışı Marmaris’te geçirecek

En lüks yatlar arasında gösterilen Cayman Adaları bayraklı, 90 metre uzunluğundaki "ICE" isimli yat da körfezde alagarda bekliyor.

Lüks kruvaziyer Blue Sapphire kışı Marmaris’te geçirecek
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