Lüks kruvaziyer "Blue Sapphire" kışı Marmaris'te geçirecek

Saint Kitts ve Nevis bayraklı "Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine demir attı. 37 bin grostonluk geminin, sezon hazırlıklarını da burada yapacağı öğrenildi.