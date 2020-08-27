Lunaparkta dehşet anları!

Zamanlama harikası çekilen fotoğraflar görenleri kendine hayran bırakıyor. Lunaparkta yaşanan bu dehşet anları da kameralara yansıdı. İşte sosyal medyada da çok konuşulan o fotoğraflar... HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil. Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir. Doğru yapılmadığında ortaya bu görüntülerin çıkması kaçınılmaz...