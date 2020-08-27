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Haberler Galeri Lunaparkta dehşet anları!

Lunaparkta dehşet anları!

Zamanlama harikası çekilen fotoğraflar görenleri kendine hayran bırakıyor. Lunaparkta yaşanan bu dehşet anları da kameralara yansıdı. İşte sosyal medyada da çok konuşulan o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 16:00 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 20:17
Lunaparkta dehşet anları!

HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

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Lunaparkta dehşet anları!

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Lunaparkta dehşet anları!

Doğru yapılmadığında ortaya bu görüntülerin çıkması kaçınılmaz...

Lunaparkta dehşet anları!
Lunaparkta dehşet anları!
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