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Lunaparkta korkunç olay! Saniyeler sonrasına inanamayacaksınız

Planlı veya plansız çektiğiniz fotoğraflarda önemli olan birçok unsur var. Bunlardan en önemlisi zamanlama. Ancak bu fotoğraflara konu olan insanlar zamanlama konusunda biraz sıkıntıda. Onların bu halleri saniyeler sonrasını merak ettiriyor. İşte saniyeler sonrasına inanamayacağınız o fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:26 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





