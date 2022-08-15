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Haberler Galeri Lunaparkta korkunç olay! Saniyeler sonrasına inanamayacaksınız

Lunaparkta korkunç olay! Saniyeler sonrasına inanamayacaksınız

Planlı veya plansız çektiğiniz fotoğraflarda önemli olan birçok unsur var. Bunlardan en önemlisi zamanlama. Ancak bu fotoğraflara konu olan insanlar zamanlama konusunda biraz sıkıntıda. Onların bu halleri saniyeler sonrasını merak ettiriyor. İşte saniyeler sonrasına inanamayacağınız o fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:26 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:27
Lunaparkta korkunç olay! Saniyeler sonrasına inanamayacaksınız

HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

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Lunaparkta korkunç olay! Saniyeler sonrasına inanamayacaksınız

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Lunaparkta korkunç olay! Saniyeler sonrasına inanamayacaksınız

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Lunaparkta korkunç olay! Saniyeler sonrasına inanamayacaksınız
Lunaparkta korkunç olay! Saniyeler sonrasına inanamayacaksınız
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