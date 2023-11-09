Lunaparkta korkunç olay! (Saniyeler sonrasına inanamayacağınız fotoğraflar)

Planlı veya plansız çektiğiniz fotoğraflarda önemli olan birçok unsur var. Bunlardan en önemlisi zamanlama. Ancak bu fotoğraflara konu olan insanlar zamanlama konusunda biraz sıkıntıda. Onların bu halleri saniyeler sonrasını merak ettiriyor. İşte saniyeler sonrasına inanamayacağınız o fotoğraflar.
Giriş Tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 14:40
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HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI
Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.