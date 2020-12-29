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Mağarada yaşıyor diye dalga geçiyorlardı... İçine girenler şoke oldu!
Mağarada yaşıyor diye dalga geçiyorlardı... İçine girenler şoke oldu!
İngiltere'nin Worcestershire kontluğunda yaşayan Angelo Mastropietro doğa hayatına bayılıyor. Avustralya'daki kariyerini ve konforlu hayatını bırakıp bir mağarada yaşamayı seçti.
Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 13:31
İngiltere'nin Worcestershire kontluğunda yaşayan Angelo Mastropietro doğa hayatına bayılıyor. Avustralya'daki kariyerini ve konforlu hayatını bırakıp bir mağarada yaşamayı seçti.
2007 yılında Angelo'ya MS teşhisi koyuldu. O gün aslında hayatta ne yapması gerektiğini fark etti.
Teşhis koyulmadan 10 yıl önce şans eseri bir mağara buldu. Arkadaşlarıyla bisiklet turu yaparken yağmur bastırınca mağaraya sığınmışlardı. Mağaraya girer girmez büyülendi.
Daily Mail'den aktarılanlara göre mağara 250 milyon yıllıkmış.
Yağmur dindikten sonra mağaradan çıktı. Ancak buraya bir gün tekrar döneceğini biliyor gibiydi.