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Haberler Galeri Mağarada yaşıyor diye dalga geçiyorlardı... İçine girenler şoke oldu!

Mağarada yaşıyor diye dalga geçiyorlardı... İçine girenler şoke oldu!

İngiltere'nin Worcestershire kontluğunda yaşayan Angelo Mastropietro doğa hayatına bayılıyor. Avustralya'daki kariyerini ve konforlu hayatını bırakıp bir mağarada yaşamayı seçti.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 13:31
Mağarada yaşıyor diye dalga geçiyorlardı... İçine girenler şoke oldu!

İngiltere'nin Worcestershire kontluğunda yaşayan Angelo Mastropietro doğa hayatına bayılıyor. Avustralya'daki kariyerini ve konforlu hayatını bırakıp bir mağarada yaşamayı seçti.

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Mağarada yaşıyor diye dalga geçiyorlardı... İçine girenler şoke oldu!

2007 yılında Angelo'ya MS teşhisi koyuldu. O gün aslında hayatta ne yapması gerektiğini fark etti.

Mağarada yaşıyor diye dalga geçiyorlardı... İçine girenler şoke oldu!

Teşhis koyulmadan 10 yıl önce şans eseri bir mağara buldu. Arkadaşlarıyla bisiklet turu yaparken yağmur bastırınca mağaraya sığınmışlardı. Mağaraya girer girmez büyülendi.

Mağarada yaşıyor diye dalga geçiyorlardı... İçine girenler şoke oldu!

Daily Mail'den aktarılanlara göre mağara 250 milyon yıllıkmış.

Mağarada yaşıyor diye dalga geçiyorlardı... İçine girenler şoke oldu!

Yağmur dindikten sonra mağaradan çıktı. Ancak buraya bir gün tekrar döneceğini biliyor gibiydi.

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