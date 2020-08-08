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Haberler Galeri Mağaraya girince dehşeti yaşadı!

Mağaraya girince dehşeti yaşadı!

Eğlence ya da iş maksatlı olarak doğal hayatla içiçe olunca ilgi çekici fotoğraflar da kendinden geliyor. Bunlardan biri de mağaraya giren ekibin ayı ile karşı karşıya geldiği o anlar oldu.

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 14:18 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 14:27
Mağaraya girince dehşeti yaşadı!

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

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Mağaraya girince dehşeti yaşadı!
Mağaraya girince dehşeti yaşadı!

Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir.

Mağaraya girince dehşeti yaşadı!

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Mağaraya girince dehşeti yaşadı!
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