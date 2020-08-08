Mağaraya girince dehşeti yaşadı!

Eğlence ya da iş maksatlı olarak doğal hayatla içiçe olunca ilgi çekici fotoğraflar da kendinden geliyor. Bunlardan biri de mağaraya giren ekibin ayı ile karşı karşıya geldiği o anlar oldu. Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil. Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir. Doğru yapılmadığında ortaya bu görüntülerin çıkması kaçınılmaz...