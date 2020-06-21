Manisa'da mahalle kadınlarının ilkel yöntemlerle yaptıkları çömlekler büyük ilgi görüyor

"GENÇLER ARTIK BUNA HEVES ETMİYOR, 'PİS ZANAAT' DİYOR"

16 yaşından beri çömlek yaptığını belirten 85 yaşındaki Rahime Öncü, gençlerin artık çömlek işini yapmadığını söyledi. Öncü, "Benim annem Kulalıydı ondan öğrendim. Çömlek yapmak zor. Her insan yapamaz. Gençlerden yapan hiç kalmadı artık. Gençler artık buna heves etmiyor, 'pis zanaat' diyor. 3 tane gelinim var. Gelinlerime öğrettim. 85 yaşındayım ama hala çömlek yapıyorum. Mesleğim bana zevkli geliyor. Küçüklüğümden beri alışkın olduğumdan çömlek yapıyorum" dedi.