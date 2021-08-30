  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Mahalleli zehirlenen canlar için ayağa kalktı

Mahalleli zehirlenen canlar için ayağa kalktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenen kedi ve köpeklerden bazıları öldü, bazıları yaşam mücadelesi veriyor. Ölen can dostları için mezar kazan mahalleli, çöp konteynerinden buldukları ilaçlarla birlikte suç duyurusunda bulunacaklar.

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 23:27 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 23:29
Mahalleli zehirlenen canlar için ayağa kalktı

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Alarga Sokak üzerinde mahalle sakinleri tarafından bakılan kedi ve köpekler 2 gündür yol kenarlarında can çekişir halde bulundu. Mahalleli, zehirlendikleri anlaşılan kedi ve köpeklere kendi imkanlarıyla müdahale edip, ardından veterinere götürdü. Zehirlendiği tespit edilen 4 kediden 3'ü, 4 köpekten de 2 tanesi kurtarılamazken, diğerleri kurtarılmaya çalışılıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Mahalleli zehirlenen canlar için ayağa kalktı

ÖLEN CANLAR İÇİN MEZAR KAZDILAR
Mahallelerinde baktıkları kedi ve köpekleri zehirlenen vatandaşlar ölen canlar için mezar kazdılar. Aylarca baktıkları hayvanların cansız bedenlerini toprağa veren mahalleli, olayın faillerinin bulunması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söylediler.

Mahalleli zehirlenen canlar için ayağa kalktı

ÇÖP KONTEYNERİNİ DEVİRİP İLAÇ KUTUSU ARADILAR
Gece saatlerinde yol kenarında bulunan zirai ilaç kutularının çöp konteynerine atıldığını öğrenen mahalleli, konteyner içinde dakikalarca ilaç kutularını aradı. Konteyneri devirdikten sonra çöplerin altını üstüne getirip ilaç kutularını bulan vatandaşlar, hayvanların tedavilerini yapan veterinerlerden gelecek raporla birlikte suç duyurusunda bulunacak.

Mahalleli zehirlenen canlar için ayağa kalktı

AYRAN İÇİREREK KURTARDI
Zehirlenen 4 kediden 1 tanesini ayran içirerek kurtaran Ümit İsar, yaptığı açıklamada, "Mahallemizdeki acı olayda bir kediye müdahale etme şansım oldu. Kediye zorla da olsa ayran içirdim. Sabah yaşadığını görünce çok mutlu olduk. Böyle hayvan sevmeyen insanlarla bir arada yaşamak bizi gerçekten üzüyor. Mahalle halkı olarak bu konuda çok üzgünüz" dedi.

Mahalleli zehirlenen canlar için ayağa kalktı

ELLERİ İLE BESLEDİĞİ CAN DOSTLARI İÇİN MEZAR KAZDI
Ölen canlar için mezar kazan Hakan Oba da yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Burada bir gün önce 2 köpeği zehirlemişler. Bir tanesini barınağa götürüp kurtarmışlar, fakat diğeri vefat etmiş. Dün akşam da 2 köpeğimizi zehirlediler. 2 köpeği alıp hayvan hastanesine götürdüm. Tedavileri yapıldı, şu anda sağlık durumları iyi. Fakat sabahleyin kalktığımızda 3 kedimizi daha kaybettiğimizi gördük. Yine aynı şekilde kimyasal ilaçla zehirlenmişler. Az önce onları gömdüm. Umarız bundan sonra daha fazla olayla karşılaşmayız. Gerekli önlemlerin alınması için de buradan bütün arkadaşlara, mahalle sakinlerine, yetkililere sesleniyoruz. Kimin zehirlediği belli değil ama peşindeyiz, araştırıyoruz. En kısa zamanda inşallah buluruz. Adli mercilerle iletişime geçip gerekli şeylerin yapılmasını sağlamaya çalışacağız."

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Manisa’da cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Manisa'da cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var