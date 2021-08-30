Mahalleli zehirlenen canlar için ayağa kalktı

ELLERİ İLE BESLEDİĞİ CAN DOSTLARI İÇİN MEZAR KAZDI

Ölen canlar için mezar kazan Hakan Oba da yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Burada bir gün önce 2 köpeği zehirlemişler. Bir tanesini barınağa götürüp kurtarmışlar, fakat diğeri vefat etmiş. Dün akşam da 2 köpeğimizi zehirlediler. 2 köpeği alıp hayvan hastanesine götürdüm. Tedavileri yapıldı, şu anda sağlık durumları iyi. Fakat sabahleyin kalktığımızda 3 kedimizi daha kaybettiğimizi gördük. Yine aynı şekilde kimyasal ilaçla zehirlenmişler. Az önce onları gömdüm. Umarız bundan sonra daha fazla olayla karşılaşmayız. Gerekli önlemlerin alınması için de buradan bütün arkadaşlara, mahalle sakinlerine, yetkililere sesleniyoruz. Kimin zehirlediği belli değil ama peşindeyiz, araştırıyoruz. En kısa zamanda inşallah buluruz. Adli mercilerle iletişime geçip gerekli şeylerin yapılmasını sağlamaya çalışacağız."