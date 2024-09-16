Mahir yeni bir kararın eşiğinde! Bir Gece Masalı'nın 3. bölümde neler yaşanacak?
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümünde heyecan dorukta. Açığa alınan Mahir işini kaybetmenin eşiğine gelir. Canfeza ile yolları yeniden kesişen Mahir'i zorlu bir karar beklemekte.
Giriş Tarihi: 16.09.2024 12:22Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:22
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Canfeza'yı eliyle Selim'le evlendiren Mahir, şimdi babasına yirmi yıl önce verdiği sözü tutmak için harekete geçer. Ancak planları gizli bir el tarafından sabote edilmektedir. Operasyonun başarısız olmasıyla Mahir açığa alınır ve işini kaybetmenin eşiğine gelir. Dibe vurduğu o en karanlık anda bir karar verir. Ve bu karar Canfeza ile yollarını yeniden kesiştirir.
BİR GECE MASALI 2. BÖLÜMÜYLE REYTİNGLERİ İKİYE KATLADI Yapımını NGM'nin üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi, masalsı ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, ikinci bölümünde de sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı ve övgü dolu yorumlar aldı.
Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan ikinci bölümü Tüm Kişiler'de %8,64 reyting ve %26,37 izlenme payı, AB'de %6,97 reyting ve %22,53 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %8,30 reyting ve %24,17 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.
2.BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI? Canfeza bu kez Selim ile nikah masasına oturmak zorunda kaldı. Düğünden kaçan Canfeza'nın, Kürşat'ın kızı olduğunu öğrenen Mahir bu gerçekle yıkılır. Babasının intikamı ile kalbi arasında kalan Mahir, Canfeza'yı teslim etmek zorunda kalır. Mahir'in kendisini kurtaracağını düşünen Canfeza ise Selim ile bir kumar oynar. Selim, Mahir'in onunla değil babası ve kendisi ile hesabı olduğu söyler. Canfeza buna inanmayınca da kanıtlamak için bir teklifte bulunur. Nikah saatine kadar Mahir onu kurtarmak için hamle yaparsa, Selim evlenmekten vazgeçecektir.
Tersi olursa da Canfeza ona evet diyecektir. Çok zor bir karar veren Mahir, malların yerini öğrenmek ve Kürşat'tan intikam almak için Canfeza'nın beklediği hamleyi yapamaz ve kendini nikah masasında şahit olarak bulur. Verdiği sözü tutan Canfeza, Selim'e evet der. Peki nikah bu kez tamamlanacak mıdır? Mahir kararından vazgeçecek midir?