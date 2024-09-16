Mahir yeni bir kararın eşiğinde! Bir Gece Masalı’nın 3. bölümde neler yaşanacak?

BİR GECE MASALI 2. BÖLÜMÜYLE REYTİNGLERİ İKİYE KATLADI

Yapımını NGM'nin üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi, masalsı ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, ikinci bölümünde de sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı ve övgü dolu yorumlar aldı.

Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan ikinci bölümü Tüm Kişiler'de %8,64 reyting ve %26,37 izlenme payı, AB'de %6,97 reyting ve %22,53 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %8,30 reyting ve %24,17 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.