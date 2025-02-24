Mahir'in terfisi aileyi gururlandırıyor! Bir Gece Masalı'nda heyecan dorukta
Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın aşklarını masalsı bir dille anlatan salı akşamlarının rekortmen dizisi Bir Gece Masalı'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanı heyecan uyandırdı. Diri diri gömüldüğü mezarda çare arayan Mahir'e yardım eli hiç ummadığı birinden geliyor. Mahir'in terfisinden sonra çıkılan tatil ise büyük olayların ve kaosların başlangıcı olacak.
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Mahir diri diri gömüldüğü mezardan kurtulmak için çareler ararken ona uzanan yardım eli beklemediği bir yerden gelir.
Mahir'in babasına verdiği sözü tutması ve ortaya koyduğu kanıtlardan sonra Raşit'in yerine Başkomiser olarak terfi alması tüm aileye hem büyük bir gurur hem de çok duygusal anlar yaşatır.
Bu mutlu günlerde Mahir'e bir jest yapmaya karar veren Asaf, ailecek gidecekleri bir tatil hazırlar. Ancak bu tatilin sonu hem Yılmaz ailesi hem de Gülizar ve Kürşat için büyük olayların ve kaosların başlangıcı olacaktır
25 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde, Selim'in diri diri toprağa gömdürdüğü Mahir, düştüğü tuzaktan kurtularak hak ettiği terfiyi alır. Yaptığı konuşma ise herkesi duygulandırır.
Mahir'e hayat veren başarılı oyuncu Burak Deniz, kendisini de çok etkileyen sahne için duygularını paylaştı; "Mahirin duygusunu anlatmaktan ziyade sadece tahmin edebilirim, bu sahne üzerinde… Şehit çocuğu olmak, buna bağlı bir hayat yaşamak ve polis olup bunu hakkında bir şeyler söylemek kolay değil… O da konuşmasında bunu söylüyor. Yapabileceği tek şey evladı olduğu babanın adını yaşatabilmek ve ona en layık şekilde onu anabilmek. O anda hissettiğimi hatırladığım en belirgin duygu gurur idi. Bütün bunlar birleştiğinde tek yapmam gereken orada var olmaktı."
Mahir'in nasıl kurtulduğu, Boris ve Selim'e bunun bedelini nasıl ödeteceği ve Canfeza ile kavuşmalarında yaşanacaklar şimdiden büyük ilgi uyandırdı.