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Haberler Galeri Mahur'dan Maraşlı'ya aşk itirafı! İkili arasındaki dengeler nasıl etkilenecek?

Mahur'dan Maraşlı'ya aşk itirafı! İkili arasındaki dengeler nasıl etkilenecek?

Pazartesi akşamının reyting rekortmeni dizisi Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek? Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı? İşte Maraşı yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 6 Mart 2021 Cumartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 6 Mart 2021 Cumartesi 20:35
Mahur'dan Maraşlı'ya aşk itirafı! İkili arasındaki dengeler nasıl etkilenecek?
Mahur'dan Maraşlı'ya aşk itirafı! İkili arasındaki dengeler nasıl etkilenecek?

Maraşlı; Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi?

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Mahur'dan Maraşlı'ya aşk itirafı! İkili arasındaki dengeler nasıl etkilenecek?
Mahur'dan Maraşlı'ya aşk itirafı! İkili arasındaki dengeler nasıl etkilenecek?

Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek?

Mahur'dan Maraşlı'ya aşk itirafı! İkili arasındaki dengeler nasıl etkilenecek?
Mahur'dan Maraşlı'ya aşk itirafı! İkili arasındaki dengeler nasıl etkilenecek?

Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi?

Mahur'dan Maraşlı'ya aşk itirafı! İkili arasındaki dengeler nasıl etkilenecek?
Mahur'dan Maraşlı'ya aşk itirafı! İkili arasındaki dengeler nasıl etkilenecek?

Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar. Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi?

Mahur'dan Maraşlı'ya aşk itirafı! İkili arasındaki dengeler nasıl etkilenecek?
Mahur'dan Maraşlı'ya aşk itirafı! İkili arasındaki dengeler nasıl etkilenecek?

Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?

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