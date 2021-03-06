Mahur'dan Maraşlı'ya aşk itirafı! İkili arasındaki dengeler nasıl etkilenecek?

Pazartesi akşamının reyting rekortmeni dizisi Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek? Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı? İşte Maraşı yeni bölümde yaşanacaklar...