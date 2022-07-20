Maldivlere gitmeye gerek yok: İşte Türkiye’nin cenneti aratmayan plajları

KAPUTAŞ PLAJI

Kaş-Kalkan arasında, arkasında büyük dağların çevirdiği bir koy. Suyun rengi tam turkuaz rengi, kum plajı var. Yolu çok virajlı zaten gelmesi bu kadar kolay olmayınca plajın kalitesi de artıyor. Pek çok seyahat yazarına göre Türkiye'nin en iyi plajlarından biri olan Kaputaş'a gitmeden yanınıza yiyecek almayı unutmayın.