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Maldivlere gitmeye gerek yok: İşte Türkiye'nin cenneti aratmayan plajları
Maldivlere gitmeye gerek yok: İşte Türkiye'nin cenneti aratmayan plajları
Yaz sezonu açılmışken tatil planları yapmadan olmaz. Tatil rotamızı belirlerken de aradığımız ilk kriter hiç şüphesiz kaliteli bir deniz keyfi sürmek. Şanslıyız ki, ülkemiz bu konuda oldukça zengin opsiyonlara sahip. Türkiye'nin birbirinden güzel ve temiz plajlarını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:57
Yaz tatillerini unutulmaz kılan hiç şüphesiz maviliğinde kaybolduğumuz denizlerdir. Bu yönden oldukça şanslıyız çünkü ülkemiz, güzelliğiyle tüm dünyanın ilgisini çeken plajlara ve koylara sahip. Tatil rotanıza oluştururken mutlaka görmeniz gereken tatil cennetlerini sizler için derledik. İşte Türkiye'nin en güzel ve en temiz 15 plajı…
KAPUTAŞ PLAJI
Kaş-Kalkan arasında, arkasında büyük dağların çevirdiği bir koy. Suyun rengi tam turkuaz rengi, kum plajı var. Yolu çok virajlı zaten gelmesi bu kadar kolay olmayınca plajın kalitesi de artıyor. Pek çok seyahat yazarına göre Türkiye'nin en iyi plajlarından biri olan Kaputaş'a gitmeden yanınıza yiyecek almayı unutmayın.
İZTUZU PLAJI
Dalyan'dan İztuzu'na kadar giden teknelerle gidebilirsiniz. Sazlarla kaplı dere yolundan giden teknelere binerek İztuzu'na ulaşıyorsunuz. 5400 metre uzunluğunda bu plajın en önemli konukları deniz kaplumbağaları caretta carettalar. Şanlıysanız plajda dolaşan carettaları görebilirsiniz. Duş, tuvalet, kabin gibi plaj hizmetleri de var.
ÇIRALI
Antalya'da çam ormanlarıyla kaplı ve ağaç evleriyle ünlü Olimpos'un hemen yanındaki ünlü bir plajdır Çıralı. Doğal bir atmosferde tatil yapmak istiyorsanız Çıralı ve etrafındaki ağaç evlerde konaklayıp gündüzleri kendinizi Akdeniz'in serin sularına bırakabilirsiniz. Bu plajda da caretta carettalar için 3 km'lik bir koruma alanı var.
PHASELİS
Antalya'daki bir başka ünlü plaj da Kemer-Tekirova arasındaki Phaselis. Çam ormanlarıyla kaplı bu alanda denizin berraklığı görülmeye değer. Üstelik denizin hemen dibinde antik kent Phaselis'i de gezebilirsiniz. Eski liman kalıntıları arasında yüzmek çok keyifli olacaktır. Burada su sporları da yapabilirsiniz. Ulaşım, deniz yoluyla sağlanıyor.