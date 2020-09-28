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Mandalina soyarken asla bunu yapmayın!

Kış aylarının en sevilen meyvelerinden olan mandalina tezgahlardaki yerini almaya başladı.Tam bir vitamin deposu olan mandalinanın faydaları saymakla bitmiyor. İşte mandalinanın bilinmeyen faydaları...

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 16:35 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 16:41
Mandalina soyarken asla bunu yapmayın!

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, C vitamini deposu mandalinanın kanserden diyabete kadar birçok ciddi kronik rahatsızlığa karşı faydalı olduğunu söyledi.

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Mandalina soyarken asla bunu yapmayın!

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, mandalinanın faydalarını şöyle sıraladı: "Bağışıklığı güçlendirir: 1 su bardağı mandalina diliminde günlük önerilen C vitamini tüketiminin yarısından daha fazlası vardır.

Mandalina soyarken asla bunu yapmayın!

C vitamini sağlıklı cilt ve dokuların oluşumu ve devamlılığı için gereklidir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini artırır, kalp hastalık riskini azaltır.

Mandalina soyarken asla bunu yapmayın!

C vitamini ile akciğer, meme, kolon, yemek borusu ve mide kanseri gibi bazı kanser türlerinin oluşumunu önler. Zengin C vitamini vücutta kollajen sentezi için hayati öneme sahiptir.

Mandalina soyarken asla bunu yapmayın!

ollajen yaraların hızlı iyileşmesini sağlar, tendonları, bağları, kemikleri ve kan damarlarını bir arada tutar. C vitamini aynı zamanda besinlerle alınan demir mineralinin emilimini de artırır.

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