Mandalina soyarken asla bunu yapmayın!

Kış aylarının en gözde meyvelerinden olan mandalinanın beyaz liflerini birçoğumuz yemeden önce ayıklıyoruz. Ancak mandalinadaki bu lifler birçok sağlık sorununa iyi geliyor. İşte mandalina başta olmak üzere vücudumuza iyi gelen besinler...
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, mandalinanın faydalarını şöyle sıraladı: "Bağışıklığı güçlendirir: 1 su bardağı mandalina diliminde günlük önerilen C vitamini tüketiminin yarısından daha fazlası vardır.
C vitamini sağlıklı cilt ve dokuların oluşumu ve devamlılığı için gereklidir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini artırır, kalp hastalık riskini azaltır.
C vitamini ile akciğer, meme, kolon, yemek borusu ve mide kanseri gibi bazı kanser türlerinin oluşumunu önler. Zengin C vitamini vücutta kollajen sentezi için hayati öneme sahiptir.
ollajen yaraların hızlı iyileşmesini sağlar, tendonları, bağları, kemikleri ve kan damarlarını bir arada tutar. C vitamini aynı zamanda besinlerle alınan demir mineralinin emilimini de artırır.