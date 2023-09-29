Mandalina soyarken asla bunu yapmayın!

Kış aylarının en gözde meyvelerinden olan mandalinanın beyaz liflerini birçoğumuz yemeden önce ayıklıyoruz. Ancak mandalinadaki bu lifler birçok sağlık sorununa iyi geliyor. İşte mandalina başta olmak üzere vücudumuza iyi gelen besinler...