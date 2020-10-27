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Haberler Galeri Mandalla öyle bir şey yaptı ki görenler şoke oldu

Mandalla öyle bir şey yaptı ki görenler şoke oldu

Mandalla öyle bir sistem kurdu ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Almaya'da yaşayan 70 yaşındaki adamın icade hayretler içinde bıraktı. İşte sosyal medyada da çok konuşulan o buluş...

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 23:27 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 23:27
Mandalla öyle bir şey yaptı ki görenler şoke oldu

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

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Mandalla öyle bir şey yaptı ki görenler şoke oldu

Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

Mandalla öyle bir şey yaptı ki görenler şoke oldu

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

Mandalla öyle bir şey yaptı ki görenler şoke oldu

Bu şekilde...

Mandalla öyle bir şey yaptı ki görenler şoke oldu

Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!

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