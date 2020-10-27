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Mandalla öyle bir şey yaptı ki görenler şoke oldu

Mandalla öyle bir sistem kurdu ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Almaya'da yaşayan 70 yaşındaki adamın icade hayretler içinde bıraktı. İşte sosyal medyada da çok konuşulan o buluş...

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 23:27 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 23:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





