Mandalla öyle bir şey yaptı ki görenler şoke oldu

Mandalla öyle bir sistem kurdu ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Almaya'da yaşayan 70 yaşındaki adamın icade hayretler içinde bıraktı. İşte sosyal medyada da çok konuşulan o buluş... Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi... Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz. Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz. Bu şekilde... Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım! Diğer pili de aynı şekilde mandalın diğer yüzüne yapıştırıyoruz. Böylece mandalın her iki kısmında da iki adet AA pilimiz bulunuyor. Şimdi geçelim bir sonraki adıma...