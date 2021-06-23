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Haberler Galeri  Manisa Akhisar’da yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu

 Manisa Akhisar’da yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu

Akhisar'da kısa süreli fırtına ve şiddetli yağış yollarda ağaçları devirirken düşen yıldırım sonrası 2 kişi yaralandı, hayvanlar telef oldu. Yaralılar Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 22:23 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 22:25
Manisa Akhisar’da yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
Manisa Akhisar’da yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Akhisar'ın Seğirdim Mahallesi'nde hayvanların bulunduğu ağıla yıldırım düştü. Yıldırımın etkisi ile 2 koyun telef olurken ağıl yanında bulunun 2 kişi de hafif yaralandı.

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Manisa Akhisar’da yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
Manisa Akhisar’da yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu

Yaralılar Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Manisa Akhisar’da yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
Manisa Akhisar’da yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Akhisar Belediyesine bağlı ekipler tarafından düşen yıldırımın ardından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Manisa Akhisar’da yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
Manisa Akhisar’da yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu

Akhisar şehir merkezi ve bazı kırsal mahallelerde de ağaçlar devrildi.

Manisa Akhisar’da yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
Manisa Akhisar’da yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
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