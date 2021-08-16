Manisa, aşılamada 'mavi' kategoriye geçti

Dünyada aşı olmayanlara belirli kısıtlamaların getirilmesinin normal olduğunu düşündüğünü belirten Vali Karadeniz, "1'inci ve 2'nci dozda yüzde 75'i tamamladığında ondan sonra sırası gelenler 3'üncü dozlarını da olurlarsa ben inanıyorum ki herkes işine de rahatlıkla gidebilecek, sosyal hayatlarını devam ettirecek. En önemlisi ise gündemimizde olan konu okulları rahatlıkla açıp, çocuklarımızı gönül rahatlığıyla okullarımıza gönderebileceğiz. Elbette bu konuda nasıl karar alınır bunu öngörmek mümkün değil ama en azından il içindeki durumlar, il il yapmaktan ziyade aşı olan ile olmayan arasında uygulamalar yapılacaktır diye düşünüyorum. Gidişat ona doğru ilerliyor.