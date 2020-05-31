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Manisa dağlarından köylüye "çiçek gibi" kazanç

Manisa'nın Demirci ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan kadınların baharın gelmesiyle kırlardaki papatya mesaisi başladı.

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2020 Pazar 13:03 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020 Pazar 13:03
Manisa dağlarından köylüye çiçek gibi kazanç

İlçeye bağlı Danışmentler, Yavaşlar, Elek, Yarbasan ve Kışlak mahallelerinde bahar yağmurlarıyla beraber kırlarda kendiliğinden yetişen papatyalar kadınların en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

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Manisa dağlarından köylüye çiçek gibi kazanç

Kiminin okul harçlığı için kiminin ev bütçesine katkı sunmak için binbir emekle toplayıp kuruttuğu papatyalar, ilçeye gelen tüccarlara kilogramı 40 liradan satılıyor.

Her sabah gün ağarmadan çıkılan yaylada öğleye kadar papatya kesimi yapan kadınlar, eşek sırtına yükledikleri çiçeklerle evlerine dönüyor.

Manisa dağlarından köylüye çiçek gibi kazanç

Saplarından ayrılan papatyalar, evlerin teraslarına serilen örtülerin üzerinde kurutuluyor. Papatya kuruları, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere tüccarlar tarafından satın alınıyor.

Manisa dağlarından köylüye çiçek gibi kazanç

15 MAHALLEDE PAPATYA HASADI YAPILIYOR

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kır papatyasının ilçenin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu dile getirerek, 15 mahallede pek çok kadınının papatyalarla ev bütçesine katkı sunduğunu söyledi.

İlaç ve kozmetik sanayisinin kuru papatyaya yoğun talep gösterdiğini dile getiren Köse, "Papatya kurusunun kilogramı geçen yıl 35 liraydı, bu sene ise 40 liraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl 2 ton civarında bir rekolte elde ettik. Bu yıl 3 ton papatya rekoltesi bekliyoruz." dedi.

Manisa dağlarından köylüye çiçek gibi kazanç

Köse, ilçedeki kadınların papatyanın yanı sıra doğada yetişen çitlembik, hatmi çiçeği, kekik ve ayvadana otu gibi ürünleri de toplayarak sattığını ifade etti.

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