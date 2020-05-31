Manisa dağlarından köylüye "çiçek gibi" kazanç

15 MAHALLEDE PAPATYA HASADI YAPILIYOR

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kır papatyasının ilçenin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu dile getirerek, 15 mahallede pek çok kadınının papatyalarla ev bütçesine katkı sunduğunu söyledi.

İlaç ve kozmetik sanayisinin kuru papatyaya yoğun talep gösterdiğini dile getiren Köse, "Papatya kurusunun kilogramı geçen yıl 35 liraydı, bu sene ise 40 liraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl 2 ton civarında bir rekolte elde ettik. Bu yıl 3 ton papatya rekoltesi bekliyoruz." dedi.