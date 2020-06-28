  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Manisa kahraman şehidini uğurladı

Manisa kahraman şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, memleketi Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2020 Pazar 19:10 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020 Pazar 19:11
Manisa kahraman şehidini uğurladı

26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Şehit Recep Yüksel'in naaşı, Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı'ndan uçakla önce Akhisar Havaalanı'na getirildi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Manisa kahraman şehidini uğurladı

Burada ailesi ve protokol tarafından karşılanan şehidin naaşı daha sonra doğduğu Manisa'nın Ahmetli ilçesi Gökkaya Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Manisa kahraman şehidini uğurladı

Şehidin annesi Fatma ve babası Atalay Yüksel metanetlerini korumaya çalışsa da ayakta güçlükle durabildi.

Manisa kahraman şehidini uğurladı

Anne Fatma Yüksel uzun süre gözyaşı dökerken, baba Atalay Yüksel'in metenatli durduğu görüldü.

Manisa kahraman şehidini uğurladı

. Babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin cenaze namazı Manisa Müftüsü Mustafa Soykök tarafından Gökkaya Mahalle Mezarlığı'nda kıldırıldı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu
İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu
  • SON DAKİKA