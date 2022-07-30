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Haberler Galeri Manisa Soma'da kömür ocağında göçük! Arama kurtarma çalışması başlatıldı

Manisa Soma'da kömür ocağında göçük! Arama kurtarma çalışması başlatıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan bir kömür ocağında şlam(çamur) havuzu çöktü. Bölgede çalışma yapan kepçe operatörü göçük altında kalırken arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 13:32 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 13:40
Manisa Soma'da kömür ocağında göçük! Arana kurtarma çalışması başlatıldı
Manisa Soma’da kömür ocağında göçük! Arana kurtarma çalışması başlatıldı

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir kömür ocağında şlam (çamur) havuzu çöktü. Göçük altında kalan kepçe operatörü İbrahim Demir (63) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Manisa Soma'da kömür ocağında göçük! Arana kurtarma çalışması başlatıldı
Manisa Soma’da kömür ocağında göçük! Arana kurtarma çalışması başlatıldı

Soma'nın kırsal Dereköy Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait kömür ocağındaki şlam havuzunda bugün saat 06.00 sıralarında çökme meydana geldi.

Manisa Soma'da kömür ocağında göçük! Arana kurtarma çalışması başlatıldı
Manisa Soma’da kömür ocağında göçük! Arana kurtarma çalışması başlatıldı

Bu sırada bölgede çalışma yapan kepçe operatörü İbrahim Demir, göçük altında kaldı. Bir kamyon şoförü ise çökmeyi son anda fark edip, araçtan atlayarak canını kurtardı.

Manisa Soma'da kömür ocağında göçük! Arana kurtarma çalışması başlatıldı
Manisa Soma’da kömür ocağında göçük! Arana kurtarma çalışması başlatıldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kepçe operatörü Demir için çöken şlam havuzunda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Manisa Soma'da kömür ocağında göçük! Arana kurtarma çalışması başlatıldı
Manisa Soma’da kömür ocağında göçük! Arana kurtarma çalışması başlatıldı
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