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Haberler Galeri Manisa Spil Dağı'nda kardelenler boy gösterdi

Manisa Spil Dağı'nda kardelenler boy gösterdi

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda geçen ay etkili olan kar yağışının ardından baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı. Kardelenleri koparanlara 80 bin 465 lira para cezası uygulanıyor.

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2021 Pazar 13:09
Manisa Spil Dağı'nda kardelenler boy gösterdi

Spil Dağı'nın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kardelenler bu yıl erken boy gösterdi.

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Manisa Spil Dağı'nda kardelenler boy gösterdi

Kardelenler, Milli Park ziyaretçilerine de görsel şölen sunuyor.

Manisa Spil Dağı'nda kardelenler boy gösterdi

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki çiçeklerin yetiştiği alanları sık sık kontrol ediyor.

Manisa Spil Dağı'nda kardelenler boy gösterdi

Kardelenleri koparanlara 80 bin 465 lira para cezası uygulanıyor.

Manisa Spil Dağı'nda kardelenler boy gösterdi
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