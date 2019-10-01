Manisa’da Afrika’yı andıran görüntüler

Çiftlik sahibi Bekir Koşucu'nun 450'ye yakın manda ile besicilik üzerine bu işi yaptığını belirten Yalvaç, ancak mandanın 3.5-4 litre süt verdiğini yaşı ilerledikçe 6-7 litre süt verdiğini söyledi. Mandanın süt veriminin az ancak çok değerli olduğunu dile getiren Yalvaç, "Manda sütünün birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Daha çok kalsiyum içerdiği için başta kalın bağırsak kanseri olmak üzere çocukların gelişimi ve birçok konuda süt, yoğurt ve kaymağın çok faydası olduğunu biliyoruz" diye konuştu.