Manisa’da Afrika’yı andıran görüntüler

Manisa'da en fazla manda yetiştiriciliğinin yapıldığı Salihli ilçesine bağlı Eldelek Mahallesi'ndeki mandaların suya girip, daha sonra suda yatma görüntüleri, Afrika'da çekilen belgesel görüntülerini aratmadı.
Giriş Tarihi: 1 Ekim 2019 Salı 22:21Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2019 Salı 22:22
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Mandaların ırkının, Anadolu ırmak mandası olduğunu belirten manda üreticisi Nazif Koşucu, mandaların su ve çamuru sevdiğini belirtti. Merada mandalar için yapay gölet yaptıklarını vurgulayan Koşucu, mandaların çamurlu suda mutlu olduğunu söyledi.
Amaçlarının mandacılığın yayılması olduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Salihli'de şu an sadece Eldelek Mahallemizde mandacılık ile uğraşılıyor. Mandanın sadece tek mahallede değil, merası olan diğer mahallelerde de yayılmasını ve yaşatılmasını istiyoruz" dedi.
Çiftlik sahibi Bekir Koşucu'nun 450'ye yakın manda ile besicilik üzerine bu işi yaptığını belirten Yalvaç, ancak mandanın 3.5-4 litre süt verdiğini yaşı ilerledikçe 6-7 litre süt verdiğini söyledi. Mandanın süt veriminin az ancak çok değerli olduğunu dile getiren Yalvaç, "Manda sütünün birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Daha çok kalsiyum içerdiği için başta kalın bağırsak kanseri olmak üzere çocukların gelişimi ve birçok konuda süt, yoğurt ve kaymağın çok faydası olduğunu biliyoruz" diye konuştu.
"MANDALARIMIZ DOĞA CANLISI VARLIKLARIMIZDIR"
Salihli'nin Eldelek Mahallesinde doğal şartlarda mandacılık yaptıklarını vurgu yapan manda üretici Nafiz Koşucu, "Şu an elimizde 450 manda bulunmaktadır. Doğal koşullarda meralardan yararlanarak, mandacılık yapıyoruz. Mandalarımızın erkekleri ortalama 700-800 kilo gelirken, dişileri ise 600-700 kilo gelmektedir. Mandalarımız yılda bir doğum yapmakta ve 11 aylık bir hamilelik süreleri vardır. Sağlıklı bir mandadan 30 yaşına kadar verim almaktayız. Yaşını dolduran mandalarımızı sucuk amaçlı kesime gönderiyoruz" dedi.
Mandaların kışın eksi 30, yazın ise 45 dereceye kadar problemsiz bir şekilde yaşayabildiğini belirten Koşucu, "Mandalarımız doğa canlısı varlıklarımızdır. Mandalarımız ayrıca güneşten etkilenmezler. Bununda sebebi normal sığır türüne göre derilerinin çok kalın olmasıdır, derilerinin altındaki ter bezlerinin çok az oranda bulunmasıdır. Bu şekilde güneşten etkilenmeyip, varlıklarını sürdürmektedirler" diye konuştu.