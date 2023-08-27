Manisa’da alevler geceyi aydınlattı! 2 iş yeri küle döndü

VALİ ÜNLÜ, OLAY YERİNE GELDİ

Manisa Valisi Enver Ünlü, Turgutlu'ya gelerek yangını söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı, esnaflara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ünlü'ye Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Turgutlu Kaymakam Vekili Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da eşlik etti. Yaralı itfaiye personeli ve vatandaşların durumunun ciddi olmadığını belirten, Enver Ünlü, "Olayın adli yönü var, olayın çıkış sebebi belli değil, Sayın Savcımız gerekli tahkikatı yapacak.