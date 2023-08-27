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Haberler Galeri Manisa'da alevler geceyi aydınlattı! 2 iş yeri küle döndü

Manisa'da alevler geceyi aydınlattı! 2 iş yeri küle döndü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan sanayi sitesinde akşam saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi ile yangın 2.5 saatte kontrol altına alınırken 7 kişi de hastaneye kaldırıldı.

DHA

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 08:57 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 09:12

Manisa'da alevler geceyi aydınlattı! 2 iş yeri küle döndü
Manisa’da alevler geceyi aydınlattı! 2 iş yeri küle döndü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fatih Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, bitişiğindeki iş yerine de sıçradı. Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra esnaf ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü. Yangında iki iş yerinde hasar meydana gelirken, 2 itfaiye görevlisi, 1 polis memuru ve 4 vatandaş hastaneye kaldırıldı.

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Manisa'da alevler geceyi aydınlattı! 2 iş yeri küle döndü
Manisa’da alevler geceyi aydınlattı! 2 iş yeri küle döndü

Yangın, saat 20.50 sıralarında Selvilitepe Mahallesinde bulunan Fatih Sanayi Sitesi 115. Sokak'taki bir oto yıkama ve aksesuar dükkanında çıktı. Dükkandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede alevler, bitişiğindeki yedek parça satışı yapılan iş yerine de sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa'da alevler geceyi aydınlattı! 2 iş yeri küle döndü
Manisa’da alevler geceyi aydınlattı! 2 iş yeri küle döndü

Yangına çok sayıda itfaiye personeliyle beraber, 25 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 7 su tankeriyle müdahale edildi. Esnaf ve vatandaşlar da yangını söndürmek için çalışmalara destek verdi. Ekiplerin müdahaleleriyle yangın 2.5 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Manisa'da alevler geceyi aydınlattı! 2 iş yeri küle döndü
Manisa’da alevler geceyi aydınlattı! 2 iş yeri küle döndü

Yangına müdahale ederken vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan itfaiye erleri Ali Şahin ve Emin Kurtulmuş ile dumandan etkilenen polis memuru Erhan Aktuğ ile vatandaşlar Mustafa Ali Ecil, Erol Meral, İsmail Topalcık ve Salih Can Akar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan 7 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da alevler geceyi aydınlattı! 2 iş yeri küle döndü
Manisa’da alevler geceyi aydınlattı! 2 iş yeri küle döndü

VALİ ÜNLÜ, OLAY YERİNE GELDİ
Manisa Valisi Enver Ünlü, Turgutlu'ya gelerek yangını söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı, esnaflara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ünlü'ye Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Turgutlu Kaymakam Vekili Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da eşlik etti. Yaralı itfaiye personeli ve vatandaşların durumunun ciddi olmadığını belirten, Enver Ünlü, "Olayın adli yönü var, olayın çıkış sebebi belli değil, Sayın Savcımız gerekli tahkikatı yapacak.

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