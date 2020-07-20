Manisa'da bir caminin taziye evi hayır mağazasına dönüştü

Caminin taziye evinin büyük olduğunu ve ihtiyaç mağazasına dönüştürüldüğünü belirten Hacı Mahir Cami İmamı Bünyamin Baysal, "Allah razı olsun hayırsever işadamları, kardeşlerimiz kendileri buraya bizlere elbise, erzak gibi ihtiyaç malzemeleri getiriyor. Burada imkanlarımız var. Taziye evimiz çok büyük. Burada ihtiyaç malzemelerini topluyoruz ve ihtiyaç sahibi aileleri getiriyoruz. Onları giydiriyoruz. Aileleri evlerinden alarak çocuklarıyla beraber buraya getiriyoruz. Ayakkabı, pantolon, ceket gibi neye ihtiyaçları varsa giydiriyoruz. Erzak malzemelerimizden de veriyoruz. Eğer hayırseverlerimizden para da verildiyse. Onlara takdim ediyoruz" dedi.

