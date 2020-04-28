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Haberler Galeri Manisa'da bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

Manisa'da bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

Manisa'da bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu yavrusu, koruma altına alındı.

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2020 Salı 18:06 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2020 Salı 18:08
Manisa'da bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

Ekipler, çevre sakinlerince bulunan bitkin haldeki kuşu, tedavi edilmek üzere Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürdü.

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Manisa'da bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Veterineri Engin Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşun, nesli tükenme tehlikesi altında olan kulaklı orman baykuşu türünden olduğunu belirtti.

Manisa'da bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

Baykuşun ilk tedavisini yaptıklarını dile getiren Bahçeci, "Açık bir yarası yoktu ama bitkin haldeydi. 10-15 gün kadar misafir ettikten sonra ait olduğu yere bırakacağız." dedi.

Manisa'da bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı
Manisa'da bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı
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