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Manisa'da çiçek açan meyve ağaçları, görsel şölen oluşturdu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde baharın gelmesiyle badem, erik, kiraz, kayısı ve şeftali ağaçları çiçek açtı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:13
Manisa'da çiçek açan meyve ağaçları, görsel şölen oluşturdu

Gediz Nehri'nin suladığı bereketli topraklarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle meyve ağaçları uyanmaya başladı.

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Manisa'da çiçek açan meyve ağaçları, görsel şölen oluşturdu

Bölgenin erik ve kiraz başta olmak üzere önemli meyve üretim merkezlerinden Turgutlu ilçesinde pembe, beyaz ve eflatun renklerinde çiçek açan ağaçlar, sunduğu renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor.

Manisa'da çiçek açan meyve ağaçları, görsel şölen oluşturdu

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, yaptığı açıklamada ilçede meyve sezonunun yaklaştığını, çiçeklenen ağaçlarla üreticinin de yeni sezon umutlarının yeşerdiğini kaydetti.

Manisa'da çiçek açan meyve ağaçları, görsel şölen oluşturdu

Üretici Metin İçöz de yeni sezona hazırlandıklarını dile getirerek, çiçeklerdeki yoğunluğun sezona ilişkin beklentilerini yükselttiğini ifade etti.

Manisa'da çiçek açan meyve ağaçları, görsel şölen oluşturdu
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