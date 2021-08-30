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Manisa'da cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 TIR ile 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:24 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





