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Manisa'da cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Manisa'da cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 TIR ile 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:24
Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:36
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 Tır ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR çaptı.
Feci kazada ilk belirlemelere göre en az 3 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.