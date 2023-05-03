Manisa’da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi ölümden döndü

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile minibüsteki Bahriye Karaboğa (60), Sevim Karaboğa (51), Aydın Karaboğa (51), Bedir Karaboğa (63) ve Sefa Karaboğa (8), yaralandı.