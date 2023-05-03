Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi ölümden döndü
Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan minibüs önce bariyerlere ardından köprünün demir korkuluklarına çarptı. Feci kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 10:02Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 10:03
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Ankara- İzmir karayolu Salihli Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Kula istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Seyithan Karaboğa (66) yönetimindeki 31 NBB 44 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce bariyerlere, ardından da köprünün demir korkuluklarına çarptı.
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile minibüsteki Bahriye Karaboğa (60), Sevim Karaboğa (51), Aydın Karaboğa (51), Bedir Karaboğa (63) ve Sefa Karaboğa (8), yaralandı.
Aynı aileden oldukları öğrenilen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.