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Haberler Galeri Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi ölümden döndü

Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi ölümden döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan minibüs önce bariyerlere ardından köprünün demir korkuluklarına çarptı. Feci kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 10:02 Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 10:03
Manisa’da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi ölümden döndü

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ankara- İzmir karayolu Salihli Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Kula istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Seyithan Karaboğa (66) yönetimindeki 31 NBB 44 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce bariyerlere, ardından da köprünün demir korkuluklarına çarptı.

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Manisa’da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi ölümden döndü

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile minibüsteki Bahriye Karaboğa (60), Sevim Karaboğa (51), Aydın Karaboğa (51), Bedir Karaboğa (63) ve Sefa Karaboğa (8), yaralandı.

Manisa’da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi ölümden döndü

Aynı aileden oldukları öğrenilen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Manisa’da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi ölümden döndü

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa’da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi ölümden döndü
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