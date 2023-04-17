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Manisa'da gökyüzünü dumanlar kapladı! Tonlarca karton küle döndü
Manisa'da gökyüzünü dumanlar kapladı! Tonlarca karton küle döndü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde kartonların tutuşması sonucu yangın çıktı. 100 ton kartonun küle döndüğü yangın kontrol ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 14:27
Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 14:28
Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2'nci kısımdaki bir katı atık geri dönüşüm tesisinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Bahçede istiflenen kartonların tutuşması ile başlayan yangına; 13 itfaiye aracı ve 2 su tankeri ile müdahale edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.
100 ton kartonun küle döndüğü yangında, soğutma işlemleri sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.