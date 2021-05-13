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Haberler Galeri Manisa'da göl arazisinde usulsüz tarıma milyonluk ceza

Manisa'da göl arazisinde usulsüz tarıma milyonluk ceza

Manisa'da bulunan ve yaklaşık 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü son yıllarda en kurak dönemlerini yaşıyor. Arazide usulsüz olarak tarım yapan 21 kişiye ise milyonluk ceza yazıldı.

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 14:21 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 14:25
Manisa'da göl arazisinde usulsüz tarıma milyonluk ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü'ndeki su derinliği, kuraklık nedeniyle 12 metreden 60 santimetreye kadar düştü. Sadece bu yıl 500 metre daha içeri çekilen gölde kayıklar karaya otururken, balıkçılık bitme noktasına geldi.

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Manisa'da göl arazisinde usulsüz tarıma milyonluk ceza

Vahşi sulama ve iklim şartları nedeniyle kurumaya yüz tutarken gölü bazı çiftçiler, usulsüz şekilde tarıma açtı. Gölün kuruyan alanlarındaki sazlıklar yakılarak, traktörle sürüldü. Çiftçiler, tarım arazisine çevirdiği gölün kuruyan yerlerine buğday ekip, zeytin ağaçları dikti. Zamanla 30 bin dönümlük arazi usulsüz şekilde tarıma açılırken, Manisa Valiliği öncülüğünde DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Gölün korunmasına yönelik çalışma başlatan Manisa Valiliği, kuruyan alanlarını işgal eden 21 kişiye toplam 1 milyon 450 bin 504,17 TL ceza kesti. Ayrıca işgal edilen araziler, tahliye ettirildi.

Manisa'da göl arazisinde usulsüz tarıma milyonluk ceza

'BÖLGENİN KORUNMASINI İSTİYORUZ'
Gölmarmara ilçe Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan, "1998 yılında da gölümüz, kuruma seviyesine geldi. Son 5 yıldır yine kuraklıktan çekiyoruz. Gölümüz çekildikçe bölge çiftçileri, bu alanlarını tarıma açarak, tarım yapmak istiyor. Burada tarım yapmak zor ve riskli. Buradaki çiftçiler çiftçi kayıt sistemine dahil edilmediğinden hiçbir destekten de faydalanamıyor.

Manisa'da göl arazisinde usulsüz tarıma milyonluk ceza

Gölümüzün istimlak alanı 82 bin dönüm. Bu 82 bin dönüm içerisinde gölümüzün suyunun çekilmesinden dolayı 30 bin dönümünde tarım yapılmaktadır. Bu sulu tarım değildir. Bu alanlar verimli değil. Yeni alanlarda tarım yapmak çok zor. Çiftçiler bir umut olarak bunu gerçekleştirmektedir. Çiftçilerimize de cezai yaptırımdan ziyade, bu bölgelerin korumaya alınarak, kollanarak devamlılığının gelmesini istiyoruz" diye konuştu. Oda başkanı Ziyan, dönem dönem bazı çiftçilerin gölün kuruyan kısımlarında eskiden beri tarım yapmaya çalıştığını da öne sürdü.

Manisa'da göl arazisinde usulsüz tarıma milyonluk ceza

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada: "Gölmarmara havzasında gölün çekilmesiyle oluşan alanlara yapılan müdahalelere karşı mücadelede üç farklı yöntem uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi, bu alanları sürerek tarım yapmak suretiyle işgal edenlere ecrimisil tahakkuk ettirilmesi. İkincisi, korunması gerekli sulak alanda yapılan işgallerde para cezası uygulamasıdır. Üçüncü olarak da 3091 sayılı yasaya göre işlem yapılarak işgallerin men edilmeleri şeklindedir.

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