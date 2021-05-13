Manisa'da göl arazisinde usulsüz tarıma milyonluk ceza

Gölümüzün istimlak alanı 82 bin dönüm. Bu 82 bin dönüm içerisinde gölümüzün suyunun çekilmesinden dolayı 30 bin dönümünde tarım yapılmaktadır. Bu sulu tarım değildir. Bu alanlar verimli değil. Yeni alanlarda tarım yapmak çok zor. Çiftçiler bir umut olarak bunu gerçekleştirmektedir. Çiftçilerimize de cezai yaptırımdan ziyade, bu bölgelerin korumaya alınarak, kollanarak devamlılığının gelmesini istiyoruz" diye konuştu. Oda başkanı Ziyan, dönem dönem bazı çiftçilerin gölün kuruyan kısımlarında eskiden beri tarım yapmaya çalıştığını da öne sürdü.

