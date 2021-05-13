Manisa'da göl arazisinde usulsüz tarıma milyonluk ceza

Vahşi sulama ve iklim şartları nedeniyle kurumaya yüz tutarken gölü bazı çiftçiler, usulsüz şekilde tarıma açtı. Gölün kuruyan alanlarındaki sazlıklar yakılarak, traktörle sürüldü. Çiftçiler, tarım arazisine çevirdiği gölün kuruyan yerlerine buğday ekip, zeytin ağaçları dikti. Zamanla 30 bin dönümlük arazi usulsüz şekilde tarıma açılırken, Manisa Valiliği öncülüğünde DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Gölün korunmasına yönelik çalışma başlatan Manisa Valiliği, kuruyan alanlarını işgal eden 21 kişiye toplam 1 milyon 450 bin 504,17 TL ceza kesti. Ayrıca işgal edilen araziler, tahliye ettirildi.