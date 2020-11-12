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Haberler Galeri Manisa'da görenleri şaşırtan manzara! Dükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor

Manisa'da görenleri şaşırtan manzara! Dükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, reklam tabela işleriyle uğraşan Veli Vural'ın (45), bir fareyi elleri ile beslemesi görenleri şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 15:23 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 15:23
Manisa'da görenleri şaşırtan manzara! Dükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor

Turgutlu'nun Altay Mahallesi Tınaztepe Sokak'ta reklam tabela işleri yapan Veli Vural, sokak kedileri için ekmek bıraktığı dükkanının önünde, bir süre önce fare gördü.

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Manisa'da görenleri şaşırtan manzara! Dükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor

Vural, farenin aç olduğunu düşünerek bir süre ona da yiyecek verdi. Vural, bir süre sonra kendisine alışan fareyi elleriyle beslemeye başladı.

Manisa'da görenleri şaşırtan manzara! Dükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor

Fareyi kedilerden de koruduğunu söyleyen Vural, "Kediler için bıraktığımız ekmeklere dadanan fareyi tesadüfen gördük. İlk zamanlar hiç rahatsız etmedik.

Manisa'da görenleri şaşırtan manzara! Dükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor

O da zamanla bizden kendisine zarar gelmeyeceğini anladı. Sonrasında yiyecek vererek bize iyice alışmasını sağladık. O da bir can taşıyor" dedi.

DHA

Manisa'da görenleri şaşırtan manzara! Dükkanının önüne gelen fareyi, elleriyle besliyor
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