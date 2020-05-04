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Haberler Galeri Manisa'da haftanın ilk mesai gününde yoğunluk yaşandı

Manisa'da haftanın ilk mesai gününde yoğunluk yaşandı

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından ilk mesai gününde kentin işlek cadde ve meydanlarında kısmi yoğunluk gözlendi.

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 18:09 Güncelleme Tarihi: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 18:09
Manisa'da haftanın ilk mesai gününde yoğunluk yaşandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

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Manisa'da haftanın ilk mesai gününde yoğunluk yaşandı

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından ilk mesai gününde kentin işlek cadde ve meydanlarında kısmi yoğunluk gözlendi. Bazı vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüntülendi.

Manisa'da haftanın ilk mesai gününde yoğunluk yaşandı
Manisa'da haftanın ilk mesai gününde yoğunluk yaşandı
Manisa'da haftanın ilk mesai gününde yoğunluk yaşandı
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