Manisa'da haftanın ilk mesai gününde yoğunluk yaşandı

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından ilk mesai gününde kentin işlek cadde ve meydanlarında kısmi yoğunluk gözlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından ilk mesai gününde kentin işlek cadde ve meydanlarında kısmi yoğunluk gözlendi. Bazı vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüntülendi.