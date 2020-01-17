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Manisa'da hiç devamsızlık yapmayan 'Hüsnü' de karnesini aldı

Manisa'da bir ilkokulda öğrencilerin sahiplendiği ve derslere girmesine izin verilen sokak kedisi için de karne hazırlandı. Sınıf öğretmeni Derya Karakelle, "Bu dönemi onunla birlikte bitirdik. Her gün sınıfımızdaydı. Hiç devamsızlık yapmadı, okulu aksatmadı." dedi

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 17:15 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma 17:15
Manisa'da hiç devamsızlık yapmayan 'Hüsnü' de karnesini aldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir ilkokulda, öğrencilerin bahçede bulup bakımını üstlendiği ve "Hüsnü" adını verdikleri sokak kedisi de sembolik olarak karnesini aldı.

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Manisa'da hiç devamsızlık yapmayan 'Hüsnü' de karnesini aldı

Okulların yarı yıl tatiline başlaması öncesinde öğrenciler karnelerini alırken Turgutlu Atatürk İlkokulu'nda öğrenciler tarafından sahiplenilerek derslere girmesine izin verilen sokak kedisi "Hüsnü" için de karne hazırlandı.

Manisa'da hiç devamsızlık yapmayan 'Hüsnü' de karnesini aldı

Öğrencilerin hazırladığı karnede sokak kedisine "öz bakım, sevimlilik, miskinlik, cana yakınlık, beslenme ve temizlik, sınıf arkadaşlarıyla uyum" gibi kıstaslardan tam not verildi.

Manisa'da hiç devamsızlık yapmayan 'Hüsnü' de karnesini aldı

Sınıf öğretmeni Derya Karakelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aydır baktıkları sokak kedisinin artık sınıfın bir parçası olduğunu belirtti.

Manisa'da hiç devamsızlık yapmayan 'Hüsnü' de karnesini aldı

Sokak kedisi Hüsnü'nün sınıfın 21'inci, okulun ise 860'ıncı öğrencisi olduğunu kaydeden Karakelle, "Bu dönemi onunla birlikte bitirdik. Her gün sınıfımızdaydı. Hiç devamsızlık yapmadı, okulu aksatmadı. Sınıfımızın neşesi oldu. Dönem biterken bütün çocuklarımız karnelerini aldı. Çocuklarımızın isteğiyle ona da bir karne hazırladık. Karnesinde öz bakımı, sevimliliği, zaman zaman çok fazla uyumasından dolayı miskinliği, cana yakınlığı, mamasını döküp saçmadan yemesi ve sınıf arkadaşlarıyla uyumu, hepsi çok çok iyi oldu. Çocuklar da bu durumdan çok memnunlar." dedi.

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