Manisa'da hiç devamsızlık yapmayan 'Hüsnü' de karnesini aldı

Sokak kedisi Hüsnü'nün sınıfın 21'inci, okulun ise 860'ıncı öğrencisi olduğunu kaydeden Karakelle, "Bu dönemi onunla birlikte bitirdik. Her gün sınıfımızdaydı. Hiç devamsızlık yapmadı, okulu aksatmadı. Sınıfımızın neşesi oldu. Dönem biterken bütün çocuklarımız karnelerini aldı. Çocuklarımızın isteğiyle ona da bir karne hazırladık. Karnesinde öz bakımı, sevimliliği, zaman zaman çok fazla uyumasından dolayı miskinliği, cana yakınlığı, mamasını döküp saçmadan yemesi ve sınıf arkadaşlarıyla uyumu, hepsi çok çok iyi oldu. Çocuklar da bu durumdan çok memnunlar." dedi.