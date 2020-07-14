Manisa'daki bu kanyon keşfedilmeyi bekliyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çaltepe Mahallesi sınırları içinde yer alan ve bugüne kadar tanıtımı yapılmadığı için çok fazla bilinmeyen, yöre halkı tarafından da Kocadere olarak adlandırılan kanyon, doğaseverlerin ilgisini bekliyor.