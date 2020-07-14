Manisa'daki bu kanyon keşfedilmeyi bekliyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çaltepe Mahallesi sınırları içinde yer alan ve bugüne kadar tanıtımı yapılmadığı için çok fazla bilinmeyen, yöre halkı tarafından da Kocadere olarak adlandırılan kanyon, doğaseverlerin ilgisini bekliyor.
Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 12:40Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020 Salı 12:50
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Şimdiye kadar tarımla ön plana çıkan Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde doğal ve kültürel değerlerle ilgili başlatılan çalışma sonrası el değmemiş birçok doğa harikası keşfedildi.