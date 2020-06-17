Manisa'da LGS hazırlıkları tamam! Sınıflar öğrencileri bekliyor

Manisa'da 26 bin 354 öğrenci 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavına katılacak. İl genelinde 323 okulda yapılacak olan sınavda 4 bin 685 öğretmen görevlendirilirken, her salonda ve okul girişlerinde el dezenfektanı bulunacak ve her öğrenciye 2 adet cerrahi maske ücretsiz olarak verilecek.