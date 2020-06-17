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Manisa'da LGS hazırlıkları tamam! Sınıflar öğrencileri bekliyor
Manisa'da LGS öncesi sınıflarda dezenfekte işlemleri yapılmaya başlandı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, sık sık dezenfekte edilen okulların, sınav öncesinde de dezenfektanlarla temizlenerek hazır hale getirileceğini belirtti.
Giriş Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 10:47Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 10:57
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Manisa'da LGS hazırlıkları tamam! Sınıflar öğrencileri bekliyor
20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi okullardaki son kontrolleri gerçekleştiren Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, sık sık dezenfekte edilen okulların sınav öncesinde dezenfektanlarla temizlenerek hazır hale getirileceğini belirtti.
Manisa'da LGS hazırlıkları tamam! Sınıflar öğrencileri bekliyor
Manisa'da 26 bin 354 öğrenci 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavına katılacak. İl genelinde 323 okulda yapılacak olan sınavda 4 bin 685 öğretmen görevlendirilirken, her salonda ve okul girişlerinde el dezenfektanı bulunacak ve her öğrenciye 2 adet cerrahi maske ücretsiz olarak verilecek.
Manisa'da LGS hazırlıkları tamam! Sınıflar öğrencileri bekliyor
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan LGS için Şehzadeler ilçesindeki okulların son hazırlıklarını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ile birlikte yerinde inceledi.
Manisa'da LGS hazırlıkları tamam! Sınıflar öğrencileri bekliyor
Şehitler Ortaokulundaki çalışmaları yerinde inceleyen Dikici, okul müdürü Tayfun Sarıbeyler'den bilgi aldı.
Manisa'da LGS hazırlıkları tamam! Sınıflar öğrencileri bekliyor
Manisa'da 323 okulda 26 bin 354 öğrenci Liselere Giriş Sınavına katılacağını kaydeden Dikici, "Bu sınavda salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen olmak üzere 4 bin 685 öğretmen görevlendirmesi yapıldı.
Manisa'da LGS hazırlıkları tamam! Sınıflar öğrencileri bekliyor
323 okulumuza dezenfektan malzemesi bakanlığımızın gönderdiği ödenekle Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde üretilerek dağıtımı tamamlandı.
Manisa'da LGS hazırlıkları tamam! Sınıflar öğrencileri bekliyor
Her salonda ve okul girişlerinde el dezenfektanı mevcut olacak. Her öğrencimize 2 adet cerrahi maske ücretsiz olarak verilecek. Okullar sınav öncesi dezenfektanlarla temizlenerek hazır hale getirilecek." dedi. IHA