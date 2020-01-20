Manisa'da mide ağrısıyla gelen hastanın safra kesesinden çıkanlar şok etti

'MÜCEVHERLER BULDUK'

Hastanenin Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Siddhartha Biswas, Runi Khatun isimli kadının midesinde metal nesnelerin bulunduğunu belirtti.

Biswas, "Kadının midesinde aralarında kolye ve küpelerin de olduğu 1 kilo 680 gram ağırlığında çeşitli imitasyon mücevherler bulduk. Midesinde ayrıca 60 bozuk para ve hatta bir kol saati vardı." dedi.