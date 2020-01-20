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> Manisa'da mide ağrısıyla gelen hastanın safra kesesinden çıkanlar şok etti
Manisa'da mide ağrısıyla gelen hastanın safra kesesinden çıkanlar şok etti
Manisa'da karın, mide ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle Merkezefendi Devlet Hastanesine başvuran 56 yaşındaki F.B. isimli kadın hastanın safra kesesinden ameliyatla bin 122 taş çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 20 Ocak 2020 Pazartesi 12:53
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Hastaneye başvuran F.B. isimli kadının yapılan muayenesi ve çekilen ultrasonun ardından safra kesesinde taşlar olduğu tespit edildi. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde görev yapan Genel Cerrah Op. Dr. İlkay Yüksel başarılı bir ameliyata imza attı.
Gerçekleştirilen safra kesesi operasyonunda 622'si büyük, 500'ü milimetrik olmak üzere toplamda bin 122 taş çıkarıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından kadın sağlığına kavuştu.
DOKTORLAR BİLE HAYRETE DÜŞTÜ
Hindistan Times'ın haberine göre, Bengal eyaletindeki devlet hastanesinde doktorlar, "karın ağrısı" ve "mide bulantısı" şikayetiyle hastaneye başvuran kadının midesinden 1 saat 15 dakika süren operasyonla çeşitli aksesuarlar, bozuk paralar ve bir kol saati çıkardı.
'MÜCEVHERLER BULDUK'
Hastanenin Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Siddhartha Biswas, Runi Khatun isimli kadının midesinde metal nesnelerin bulunduğunu belirtti.
Biswas, "Kadının midesinde aralarında kolye ve küpelerin de olduğu 1 kilo 680 gram ağırlığında çeşitli imitasyon mücevherler bulduk. Midesinde ayrıca 60 bozuk para ve hatta bir kol saati vardı." dedi.
AKLİ DENGESİ BOZUK
Khatun, daha sonra doktorlara bu nesneleri yuttuğunu söyledi.
Hastane yetkililerinden Sharmila Moulik, Khatun'un akli dengesinin yerinde olmadığını ve psikiyatriste sevk edildiğini belirtti.
Moulik, ameliyatın ardından durumu stabil olan Khatun'un psikiyatrik tedavi göreceğini kaydetti.