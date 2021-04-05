Manisa'da ölü bulunan gençlerin ailelerinden çıkan haberlere tepki

Basın yayın organlarında çıkan haberler asılsız haberlerdir. Yazılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür haber yapanları kınıyoruz. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Sabah uyandım. Sosyal medyada, basında otopsinin çıktığı, çocukların metafamin, uyuşturucu kullanarak öldükleri yazılıyor. Apar topar Turgutlu'ya savcılığa gittik. Savcı henüz raporların çıkmadığını, çocukların ölüm raporlarının şimdilik daha belli olmadığını söyledi. Ben döndüğümde haber daha çok yayılmıştı. Çıkınca avukatımı aradım. 'Bunların hakkında suç duyurusunda bulunalım' dedi. En kısa zamanda suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.