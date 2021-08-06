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Haberler Galeri Manisa'da orman yangını!

Manisa'da orman yangını!

Son dakika haberi....Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Bazı mahalle sakinleri ise orman içindeki ekiplere çalışmalarında destek veriyor.

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 20:26 Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 20:26
Manisa'da orman yangını!
Manisa'da orman yangını!

İlçeye bağlı kırsal Mezitler Mahallesi Yaykın mevkisi yakınlarındaki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Manisa'da orman yangını!
Manisa'da orman yangını!

İhbar üzerine bölgeye, Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Manisa'da orman yangını!
Manisa'da orman yangını!

Demirci Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tankerlerinin de kullanıldığı söndürme çalışmalarında, çevrede oturan bazı mahalle sakinleri traktörlerin arkasına bağladıkları tankerlerle yangına müdahale eden ekiplere su taşıdı.

Manisa'da orman yangını!
Manisa'da orman yangını!

Bazı mahalle sakinleri ise orman içindeki ekiplere çalışmalarında destek veriyor.

Manisa'da orman yangını!
Manisa'da orman yangını!
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